AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi AÖF(Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi ara sınav oturumları tamamlandı. Açıköğretimliler şimdi AÖL soruları- cevap anahtarı ve sonuç tarihini bekliyor. Alacakları notları merak edenler, ‘AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. İşte AÖF sınavıyla ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları…
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1
2019-2020 akademi takvimi doğrultusunda AÖF güz dönemi ara sınavları 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Dört oturumda gerçekleşen AÖF sınavında öğrencilere her ders için 20 soru soruldu 30’ar dakika sınav süresi verildi. Sınav heyecanını geride bırakan öğrenciler şimdi AÖF soruları ve cevap anahtarının yayımlanmasını beklerken bir yandan da “AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusuna yanıt arıyor.
2
AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI HAKKINDA
AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığın AÖF soru-cevap kitapçığının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Soru ve cevaplar “ANADOLUM e-Kampüs” sayfası üzerinden yayımlanıyor.
3
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz net bir açıklama olmadı ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında sonuçların aralık ayının son haftası içerisinde duyurulması bekleniyor. AÖF güz dönemi sonu sınavlarının 18-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.
4
SINAVDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.