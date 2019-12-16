AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU? Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.