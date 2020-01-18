AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu açıklaması
Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin girdikleri sınavların ardından AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı için önemli bir duyuru geldi. Yapılan açıklamada AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı süre öğrencilere bildirildi. Peki AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
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Açıköğretim Sistemi içinde bulunan iktisat, işletme ve açıköğretim fakülteleri 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi final sınavları bu hafta sonu tamamlanacak. Söz konusu sınavlara 1 milyon civarı öğrencinin katılması planlanıyor. Sınava girecek öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurması gerekiyor.
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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesinde yer alan AÖF takvimine göre; Güz Dönemi finalleri 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek. AÖF sınav sonuçları için önemli gelişme Hafta sonu gerçekleştirilecek olan AÖF sınavı için Anadolu Üniversitesi'nden flaş bir açıklama geldi. Sınavın gerçekleşmesinin ardından kısa sürede sonuçların açıklanacağını duyuran Anadolu Üniversitesi, konuyla ilgili bazı bilgiler verdi. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinin (AÖF) bu hafta sonu yapılacak güz dönemi final sınavlarının sonuçlarının kısa sürede açıklanacağı bildirildi. MOBİL UYGULAMADA SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? Uygulamanın sağ üst köşesindeki açılır menüden "Sınav Sonuçları" alanına tıklayarak sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz YURTDIŞI PROGRAMLARDA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR? Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yaklaşık 10 iş günü içinde http://aof.anadolu.edu.tr adresinde yayımlanmakta ve öğrenciler T.C. kimlik numaraları (öğrenci numaraları) ve şifreleriyle sonuçlara ulaşabilmektedir. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi 2019 2020 akademik takvimine göre, ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavları 1-2 Şubat 2020 tarihleri arasına yapılacak.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler. Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.