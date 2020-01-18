AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu açıklaması

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesinde yer alan AÖF takvimine göre; Güz Dönemi finalleri 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek.

AÖF sınav sonuçları için önemli gelişme

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan AÖF sınavı için Anadolu Üniversitesi'nden flaş bir açıklama geldi. Sınavın gerçekleşmesinin ardından kısa sürede sonuçların açıklanacağını duyuran Anadolu Üniversitesi, konuyla ilgili bazı bilgiler verdi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinin (AÖF) bu hafta sonu yapılacak güz dönemi final sınavlarının sonuçlarının kısa sürede açıklanacağı bildirildi.

MOBİL UYGULAMADA SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Uygulamanın sağ üst köşesindeki açılır menüden "Sınav Sonuçları" alanına tıklayarak sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz

YURTDIŞI PROGRAMLARDA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yaklaşık 10 iş günü içinde http://aof.anadolu.edu.tr adresinde yayımlanmakta ve öğrenciler T.C. kimlik numaraları (öğrenci numaraları) ve şifreleriyle sonuçlara ulaşabilmektedir.

Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.