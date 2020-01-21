AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF öğrenci girişi ile sınav sonucu görüntüleme
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) sınav sonuçları için geri sayım başladı. Dört oturumda tamamlanan AÖF final sınavının sonuçları, Anadolu Üniversitesi AÖF öğrenci girişi sayfası üzerinden duyurulacak. Öğrenciler, E-Posta adresi (veya TC Kimlik Numarası) ve şifreleriyle bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF öğrenci girişi ile sınav sonucu görüntüleme...
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin (AÖF) güz dönemi final oturumları 18-19 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. AÖF sınav soruları ve cevap anahtarının kısa sürede yayımlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını "https://sinavsonuc.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek. Asıl merak edilen konu ise sonuç tarihi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinin (AÖF) güz dönemi final sınavlarının sonuçları için net bir açıklama yapılmadı ancak sonuçların her zamankinden kısa sürede açıklanacağı bildirildi.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar, yaptığı yazılı açıklamada, 1 milyon 52 bin aktif öğrencisi bulunan Açıköğretim Sistemi'nin 2020 yılı itibarıyla dijitalleşme ve uluslararasılaşma noktasında önemli adımlar atacağını belirtti.
Öğrenci sayısı bakımından dünyada 3'üncü olan AÜ Açıköğretim Sistemi'nin 14-15 Aralık 2019'da gerçekleştirilen güz dönemi ara sınav sonuçlarının 5 gün gibi rekor bir sürede duyurulduğunu hatırlatan Başar, şöyle devam etti:
"Açıköğretim Sistemi'ndeki ders düzenlemeleri ve Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezindeki yazılımcı personelin hazırladığı yazılımlar bir araya gelince daha güzel ve hızlı bir sonuç ortaya çıktı. Bununla ilgili emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu, üniversitemiz için bir gururdur. Final sınav sonuçlarını da yine bu şekilde erken açıklayacağız. Öğrencilerimiz sınav sonuçlarını yine erken bekleyebilirler."
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Başar, Türkiye'nin tüm illerinde, 28 yabancı ülkede ve 70 sınav merkezinde hizmet veren sistemin mezun sayısının 6 milyonu aştığını aktardı.
"AÖS Sorular", "Anadolu ÖYS", "Özet Oku" ve "3D AÖS" olmak üzere 4 mobil uygulama bulunduğuna değinen Başar, bunları tek platformda bir araya getirmeyi planladıklarını duyurdu.
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Açık Kütüphane'de 44 bin 304 materyalin yer aldığı bilgisini veren Başar, "Bu materyallerin indirilme sayısı ise 2019 yılı sonu itibarıyla 33 binin üzerinde. Bu önemli bir rakam. Amacımız, mümkün olduğu kadar çok kişinin bilgiden yararlanması ve bilginin yayılmasıdır. Açık Kütüphane de bizim için statik değil, dinamik bir yapı. Sürekli takibini ve yenilemelerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.