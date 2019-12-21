AÖF sınav sonuçları açıklandı.. AÖF sınav sonuçları rekor bir sürede sonuca ulaştı



Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.



Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.