AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Açıköğretim vize sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2019-2020 eğitim yılı güz dönemi ara sınavlarına yönelik araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Sınavlar için oldukça kısa bir süre kalırken katılım sağlayacak öğrenciler, sınava nerede ve hangi okullarda gireceklerini bilmek adına AÖF sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
AÖF güz dönemi ara yani vize sınavları için hazırlıklar sürerken sınav yerlerine dair sorgulamalar AÖF öğrencilerinin merak ettiği konu oldu. Sınav yerlerini günler öncesinde gidip görmek isteyen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanacak duyuruya odaklandı. İşte, AÖF sınav giriş belgeleri hakkında merak edilen detaylar...
2
SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
3
SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
AÖF sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgesinin güz dönemi oturumlarına 1 hafta kala erişime açılması bekleniyor. AÖF 2019 sınav giriş belgesine https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasından ulaşabilirsiniz.
Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
4
AÖF SINAV TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi, Güz Dönemi Ara Sınavı, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı, Bahar Dönemi Ara Sınavı, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı, Yaz Okulu Sınavı olmak üzere yıl içerisinde 5 sınav yapıyor.
Anadolu Üniversitesi'nin bu yılki takvimine göre, Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavları, 14 - 15 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.