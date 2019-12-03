Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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AÖF sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri ne zaman belli olacak?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları yaklaşırken, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih adaylar tarafından merak konusu oldu. Sınav hazırlıklarına devam eden AÖF'lü öğrencilerin gözü AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranına çevrildi. Peki, AÖF sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri ne zaman belli olacak?
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1
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi ara sınavı için geri sayım devam ediyor. Üniversite eğitimlerini açıktan tamamlayacak olan açıköğretimliler, güz dönemi ara sınavı öncesinde AÖF sınav yerleri bilgisini bekliyor. Peki, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri açıklandı mı?
2
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ
AÖF sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgesinin güz dönemi oturumlarına 1 hafta kala erişime açılması bekleniyor. AÖF 2019 sınav giriş belgesine https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasından ulaşabilirsiniz.
3
Anadolu Üniversitesi, Güz Dönemi Ara Sınavı, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı, Bahar Dönemi Ara Sınavı, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı, Yaz Okulu Sınavı olmak üzere yıl içerisinde 5 sınav yapıyor. Anadolu Üniversitesi'nin bu yılki takvimine göre, Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavları, 14 - 15 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.
4
Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler
1.Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
2.Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,
T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,
Süresi geçerli pasaport,
Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,
Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.