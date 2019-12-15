AÖF saat kaçta bitecek? AÖF sınavı kaç dakika sürüyor?
AÖF sınavı saat kaçta bitecek sorusu, yakınlarının sınav merkezlerinden çıkmasını bekleyen binlerce kişinin gündemini oluşturuyor. AÖF sınavı saat kaçta başlıyor ve saat kaçta bitecek sorusuna yanıt arayan binlerce kişi, konuyla ilgili internet üzerinden bilgi edinmek istiyor. Peki, AÖF sınavı saat kaçta bitecek? İşte, AÖF kaç dakika sürüyor ve saat kaçta bitecek sorusunun cevabı
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1
AÖF sınavı kaç dakika sürecek sorusuna alacakları cevaba göre planlarına yön verecek olan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen AÖF sınavları, sabah ve öğleden sonra oturumundan oluşuyor. Peki, AÖF kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek? İşte, o konu hakkında resmi bilgiler
AÖF SAAT KAÇTA BİTECEK?
Sınavlar sabah saat 9.30’da, öğleden sonra saat 14.00’da başlıyor. Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılıyor.
Sınavın kaç dakika sürdüğü hakkında detaylı bilgi edinmek için sonraki sayfaya geçiniz...
2
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulmakta ve 30'ar dakika sınav süresi verilmek. Pazar günü 2 oturum yapılacak.
Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınav tamamlansa bile salondan çıkılamaz. Herhangi bir nedenle salondan çıkılması halinde, sınava devam edilmesine izin verilmez.
3
Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.
Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
4
Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.
Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
5
Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.