Anti trend severler için sonbahar-kış giyim kılavuzu
Modayı takip etmemenin çirkin giyinmek anlamına gelmediğini düşünenlerden misiniz? Doğru düşünüyorsunuz. Çünkü her senenin en moda parçalarına sahip olmadan da kendi tarzını yaratmak ve şık görünmek mümkündür. Yeter ki ne giyeceğinizi iyi bilin. İşte size bu konuda kılavuz olabilecek birkaç öneri…
Trençkotlar bu sene de moda ancak siz moda olan stilde giyinmek zorunda değilsiniz. Klasik bir trençkot da sizin işinizi görür ve her daim sizi istediğiniz o nahif şıklığa ulaştırmayı başarır. Klasik krem rengi bir trençkotun modası asla geçmez.
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