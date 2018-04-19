Antarktika'da gizemli dev cisim: Sırrı çözülemiyor

Bilim insanları Güney Kutbu’nda buzulların altındaki devasa objenin görüntüleri karşısında şaşkına dönmüş durumda. Obje yaklaşık 245 kilometrelik bir alana yayılmış ve derinliği de 848 metreyi buluyor. Ancak sırrı hala çözülemedi!
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