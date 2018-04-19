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    Haberler >Teknoloji>Antarktika'da gizemli dev cisim: Sırrı çözülemiyor

    Antarktika'da gizemli dev cisim: Sırrı çözülemiyor

    Bilim insanları işin içinden çıkamıyor! Antarktika’da yıllar önce keşfedilen ve Wilkes Land yerçekim anomalisi adı verilen devasa objenin gizemini henüz kimse çözemedi.

    Çeviri: Selin YÜZBAŞIOĞLU
    19.04.2018 - 20:39 | Son Güncelleme:
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    Antarktikada gizemli dev cisim: Sırrı çözülemiyorNext

    Bilim insanları Güney Kutbu’nda buzulların altındaki devasa objenin görüntüleri karşısında şaşkına dönmüş durumda. Obje yaklaşık 245 kilometrelik bir alana yayılmış ve derinliği de 848 metreyi buluyor. Ancak sırrı hala çözülemedi!

    Etiketler: NASA görüntüleri , NASA , uydu görüntüsü
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