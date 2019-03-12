Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından spor yazarlarının değerlendirmesi
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta kapanış maçında Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederken; gazetemiz yazarları Uğur Meleke ve Hakan Ünsal karşılaşmayı değerlendirdi.
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Uğur Meleke - G.Saray, Robinho'ya göre oynuyor
G.Saray, Diagne değil, Robinho varmış gibi bir top oynadı şu maça kadar. 1,93’lük bir santrfordan faydalanmanız için daha çok orta yapmanız gerek.
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Seyrantepe’de dün ‘Büyük Galatasaray’la ‘Küçük Galatasaray’ın maçı vardı adeta! Antalya, bir büyük takımmışçasına ofansif oynadı, topa sahip olmaya ve sürekli hücumda kalabalıklaşmaya çalıştı. 62’de de Doğukan’la öyküyü değiştirmeye çok yaklaştılar ama 2 dakika sonra gelen Onyekuru golüyle Antalyaspor kırıldı, maç kırıldı. Misafir ekip dün hücuma bazen öyle ekstra coşkuyla çıktı ki, G.Saray’ın son yıllarda en fazla kontra atak fırsatı bulduğu iç saha maçıydı muhtemelen bu.
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G.Saray bir coşku takımı. İç sahada 1-0’la ya da 2-0’la yetinmiyorlar, Belhanda da, Feghouli de, N’diaye de, Onyekuru da, herkes tabelada adını görmek istiyor. Ve bu kadar iştahlı bir ön grupla bir maçın 2-0’dan dörde-beşe gelişi çorap söküğü kolaylığında oluyor adeta. Dün de öyle oldu ancak neredeyse maçın önüne geçen bir detayı, taraftarın Diagne desteğini de atlamamak gerek. Dün G.Saray’ın beşinci golünde asisti tribün yaptı, golü Diagne attı adeta. Senegalli santrforun G.Saray’da biraz tutuk başlamasının bence iki temel nedeni var:
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1- G.SARAY öncesi son 50 günde tek bir resmi maça çıkmış ve fiziksel olarak bir miktar gerilemişti.
2- G.Saray, en uçta Diagne değil, Robinho varmış gibi bir top oynadı şu maça kadar. 1,93’lük bir santrfordan faydalanmanız için daha çok orta yapmanız ve karambol yaratmanız gerek. Ancak G.Saray, ocaktan sonra daha da yerden oynuyor, sanki santrforu Robinho’ymuşçasına daha fazla örerek-pas serisiyle geliyor rakip kaleye.
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Oysa Diagne, Erzurum’da tek bir orta aldı, topukla mükemmel bir pozisyon yarattı. Dün de ona uygun toplar atıldığında çabası üst düzeydi. Diagne’ye göre oyun oranı artarsa, Senegalli’nin de katkısının artacağı kesin.
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DURAN TOP LOTOSU
G.SARAY’ın bu sezon Avrupa hikâyesinde de duran top savunması(zlığı) önemli rol oynamıştı. Ligde de rakiplerinin kullandığı kornerler adeta bir loto hissi yaşatıyor G.Saray ceza alanında! Dün Bahadır bomboş iki kafa vurdu, birini Muslera, birini direk çıkardı. Alan savunması yapanların şunu unutmaması gerek: “Golleri alanlar değil, adamlar atıyor"
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MARCAO-LUYiNDAMA ÜZERiNE
G.SARAY’ın iki stoperinden biri 25, diğeri 22 yaşında... 23,5 yaş ortalamalı genç bir savunma göbeğinin elbette zamana ve krediye ihtiyacı var. Marcao ve Luyindama büyük potansiyelli bir savunma ikilisi.
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Ancak Marcao-Luyindama’yı bir arada 9 resmi maçta izledikten sonra birtakım endişeler de uyanıyor insanın zihninde. Marcao, Maicon’la ikiliyken daha farklı bir profil çiziyordu. Marcao öne cesaretle gidiyor, ilk topa basıyordu, cüretkâr ve kaygısızdı. Çok iyi ilk müdahaleler yapıyor, başarısız olduğu yerde de arkada Maicon süpürücü rolü oynuyordu.
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Ama Marcao-Luyindama ikilisi benzer. İki coşkulu var şimdi bir arada. İkisi de hataya yatkın. Dün Luyindama’nın 4’te Doğukan’la, 40’ta Doukara ile ikili mücadeleleri böyle bir günde başına iş açmadı tabii. Ama seviyesi yüksek maçlarda bu ikili olağanüstü güven vermiyor gibi.
Maçın adamı: Feghouli.
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Hakan Ünsal - Best of Muslera
Galatasaray, bu maçı 5-0 kazandıysa bunun sebebi golcüleri değil. Tek sebebi Muslera. Uruguaylı hem maçı hem şampiyonluk yarışını kurtardı.
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G.SARAY için evde oynanan ve kâğıt üzerinde kolay bir maçtı. Geçen haftaki puan kaybı, Başakşehir’in kazanması, kazanma mecburiyeti, taraftarın gücü ile birleşince sorun çıkması muhtemel gözükmüyordu. Fatih Hoca’nın fazlaca ofansif bir kadroyla çıkma sebebi de biraz bunlar ve farklı kazanma isteğiydi. Nitekim, maçın başından itibaren oyunu kontrol eden G.Saray golü de erken bulunca rahatladı. Bülent Hoca, G.Saray orta sahasını durdurabilirse şansı olacağını bildiğinden, bu bölgeyi kalabalık tutup, burdan Doukara’ya iyi paslarla çıkmayı planladı. Plan tutmadı çünkü, Emre, Belhanda, Feghouli ve Mariano hem hareketli oynadı hem de iyi pas yaptı. Feghouli’nin golü bütün avantajı G.Saray’a geçirdi.
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GÖNDERiLSiN Mi?
Ama garip şekilde, maçı farklı önde götürüyormuş gibi bir rahatlık içine giren, konsantrasyonu kopuk bir takım çıktı ortaya. Muslera olmasa ilk yarı en kötü berabere biterdi. Muslera demişken, böyle bir kaleci için “Gönderilecek” haberlerinin çıkması şaşırtıcı. Dünya fellik fellik kaleci arıyor ve bulan yıllarca bırakmıyor, Muslera gibi profesyonel, kaliteli, müthiş sempatik ve kulüp imajı için büyük koz olan bir oyuncunun gönderilme haberleri çıkıyor.
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İşin enteresanı, kulüp de buna net bir açıklama yapmıyor. Ve bu adam G.Saray tarihini en iyi 3 kalecisinden biri. Şu çok açık ve net; Muslera gibi kaleci bulamazsınız ve onun gibi çıtayı çok yukarılara çıkarmış birinin ardından kimseyi memnun edemezsiniz. Niye mi? Mondragon’dan sonra Muslera gelene kadar 5 yıl neler çekmiş G.Saray taraftarı sorun bakalım.
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EREN’i ARATAN DIAGNE
OYUNUN kontrolünü tutan G.Saray için sorun yine Diagne idi. Takımda fazla sayıda iyi top kullanan oyuncu olmasına ve bu oyuncuların hep birini arıyor olmasına rağmen Diagne’nin ortada olmaması garip. Dahası, Diagne’den ekstra bir çaba da yok. Bu şekilde oynamaya devam edecekse, öncelikle Eren’e ciddi haksızlık yapmış olacağız, sonra da şampiyonluk yarışında önemli bir güç kaybı yaşacak G.Saray. Diagne’nin durumuna çok anlaşılır iki örnek.
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İlki, Onyekuru’nun attığı golde Belhanda’nın pasını beklerken vücut hali,yönü ve koşu ile beraber topa vuruş zamanlaması. İkincisi, Ndiaye’nin attığı golde 40 metre koşu yapması ama daha değerli olan direkt ceza alanına gole koşu yapması ve hatayı değerlendirmesi. Bu ve benzeri hiçbir işi yapmadı Diagne.
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ÇARKLAR iŞLiYOR
Emre Taşdemir ve Mariano, tempoları ve hücuma verdikleri destek ile öne çıktılar. Emre’nin temposu oynadıkça daha iyi hale geliyor. Gerçek temposunu bulduğunda sol kenar çok daha işlevsel hale gelecek. Feghouli ve Belhanda çok istekli oynadılar ve sonuca direkt etki ettiler. Onyekuru attığı 2 golle farklı kazandıran isim oldu.
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Ama, G.Saray bu maçı kazandıysa bunun tek sebebi maçın yıldızı olan Muslera’dır. Maçın başından sonuna kadar kurtardı ve kurtardığı sadece pozisyonlar değil aynı zamanda şampiyonluk yarışı idi. Galatasaray.
Maçın adamı: Muslera.
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BÜLENT TİMURLENK - İPTEN ALDI Galatasaray'ın 5-0 kazandığı maça Muslera'dan bahsederek başlanır mı? En sonda söylenecek olanı en başta söylemek lazım. 8 yıl önce Copa America'yı kazanıp geldiğinde "Elleri küçük" denilen Muslera, Uruguay tarihinin en çok forma giyen kalecisi. Bir zamanlar Sneijder'e yapılan itibarsızlaştırma dedikoduları onun için de şimdi "Ama ayakları kötü" diye yapılıyor. Galatasaray, Muslera ile çok kupa kazandı, Uruguaylı dün de tek golle önde olan takımını iki kez ipten aldı.
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İlk yarıda Ndiaye'yi tek bırakıp sağda Mariano-Feghouli ve Belhanda geniş üçgenini solda iki Emre ve Onyekuru ile kuran Terim, son haftalarda defansı dibe vurmuş Antalya'nın işini ikinci yarıya bırakmamaya kararlıydı. Orta kalitesi hâlâ soru işareti ama Feghouli'nin arayan oyunu skoru getirdi.Bülent Korkmaz'ın elinde orta saha yok, dün rakip kalede 7 kez çerçeveyi buldular ama tabelada sıfırda kaldılar.
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İkinci yarıda geriye dönemeyen rakibi karşısında G.Saray farka koşarken bu oyun Antalya için Ankaragücü'nden 4 yedikleri maçın bir tekrarıydı.3 haftalık ara öncesi ligin en çok berabere kalan takımı Bursa'ya konuk olacak olan G.Saray, kayıpsız çıkarsa 20 günlük boşlukta dün en sonunda siftah yapan Diagne'yi assolist olarak son 8 haftada sahneye sürebilir.
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Onyekuru'nun asist özürlü oyununa sabreden Terim dün bu ısrarının karşılığını oyuncusunun tek vuruş becerisiyle aldı. Ndiaye pas tercihlerinde biraz daha sakin kalabilse ve Emre Akbaba da artık çok teknik de olsa ayakta kalamıyorsa bugünün futbolunda işin zor gerçeğini kabul edip arada bol bol salonda çalışırsa, kalan haftalarda forma ve arma zaten tarihten...