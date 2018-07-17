Antalya'daki gözyaşları yerini sevince bıraktı

Antalya'da, uzun süre kendisinden haber alınamadığı için serinlemek için girdiği denizde boğulduğu düşünülerek arama çalışması yapılan kişi, yaşananlardan habersiz sahile geldi. Çalışmaları heyecanla izleyen Necmettin Benk, ağabeyini karşısında görünce, "Allah'ım inanamıyorum, ağabeyim yaşıyor." diyerek sevinçten uzun süre ağladı.
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