Antalya’da paha biçilemeyen Hint düğünü!

Türkiye’de yapılan en yüksek bütçeli Hint düğünü Antalya’da gerçekleşti. 3 gün 3 gece devam edecek düğün için 650 davetli getirildi. Davetlilere 450'si yurt dışından olmak üzere 800 kişilik ekip hizmet etti.
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