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Antalya’da paha biçilemeyen Hint düğünü!

Türkiye’de yapılan en yüksek bütçeli Hint düğünü Antalya’da gerçekleşti. 3 gün 3 gece devam edecek düğün için 650 davetli getirildi. Davetlilere 450'si yurt dışından olmak üzere 800 kişilik ekip hizmet etti.

İHA
11.02.2019 - 08:57 | Son Güncelleme:
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Antalya’da paha biçilemeyen Hint düğünüNext

Türkiye’de şimdiye kadar yapılan en yüksek bütçeli Hint düğünü, Antalya’da bir otelde yapıldı. Hintli aileler ile yapılan anlaşma gereği düğün maliyetinin gizli tutulduğu bildirildi.

Etiketler: haberler

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