Antalya sahili değil Konya Ovası

Konya Ovası’nda Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü sahili, Antalya sahillerini aratmıyor. Özellikle hafta sonları Karaburun Plajı’na akın eden Beyşehirliler, gölde yüzüp, sahilde güneşleniyor.
Konya Ovası’nda Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü sahili, Antalya sahillerini aratmıyor. Özellikle hafta sonları Karaburun Plajı’na akın eden Beyşehirliler, gölde yüzüp, sahilde güneşleniyor.
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