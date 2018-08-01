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    Antalya sahili değil Konya Ovası

    Konya Ovası’nda Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü sahili, Antalya sahillerini aratmıyor. Özellikle hafta sonları Karaburun Plajı’na akın eden Beyşehirliler, gölde yüzüp, sahilde güneşleniyor.

    Hasan DÖNMEZ-Muhammed SIDAL/KONYA (DHA)
    01.08.2018 - 11:14 | Son Güncelleme:
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    Antalya sahili değil Konya OvasıNext

    Konya Ovası’nda Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü sahili, Antalya sahillerini aratmıyor. Özellikle hafta sonları Karaburun Plajı’na akın eden Beyşehirliler, gölde yüzüp, sahilde güneşleniyor.

    Etiketler: Konya Ovası , son dakika

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