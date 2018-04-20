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Antalya bu düğünü konuşuyor... Ünlü pırlantacının oğluna 2 milyon dolarlık düğün
Hindistan'ın zenginlerinden pırlantacı Ramesh Virani'nin oğlu Dhairya Virani ile turizmci Ayesha Mahtani, Hint geleneklerine göre yapılan düğünleri için Antalya'yı tercih etti. Antalya Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen ve maliyeti aile tarafından gizli tutulan düğünün maliyetinin 2 milyon doları aştığı tahmin ediliyor.
Hindistan'ın zenginlerinden pırlantacı Ramesh Virani'nin oğlu Dhairya Virani ile turizmci Ayesha Mahtani, Hint geleneklerine göre yapılan düğünleri için Antalya'yı tercih etti. Antalya Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen ve maliyeti aile tarafından gizli tutulan düğünün maliyetinin 2 milyon doları aştığı tahmin ediliyor.
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