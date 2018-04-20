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    Haberler >Gündem>Antalya bu düğünü konuşuyor... Ünlü pırlantacının oğluna 2 milyon dolarlık düğün

    Antalya bu düğünü konuşuyor... Ünlü pırlantacının oğluna 2 milyon dolarlık düğün

    Hindistan'ın zenginlerinden pırlantacı Ramesh Virani'nin oğlu Dhairya Virani ile turizmci Ayesha Mahtani, Hint geleneklerine göre yapılan düğünleri için Antalya'yı tercih etti. Antalya Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen ve maliyeti aile tarafından gizli tutulan düğünün maliyetinin 2 milyon doları aştığı tahmin ediliyor.

    AA
    20.04.2018 - 13:49 | Son Güncelleme:
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    Antalya bu düğünü konuşuyor... Ünlü pırlantacının oğluna 2 milyon dolarlık düğünNext

    Hindistan'ın zenginlerinden pırlantacı Ramesh Virani'nin oğlu Dhairya Virani ile turizmci Ayesha Mahtani, Hint geleneklerine göre yapılan düğünleri için Antalya'yı tercih etti. Antalya Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen ve maliyeti aile tarafından gizli tutulan düğünün maliyetinin 2 milyon doları aştığı tahmin ediliyor.

    Etiketler: Hint düğünü , NoMobil , gündem

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