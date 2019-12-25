Prens William çocuklarıyla birlikte poz verdi: Peki ya Kate Middleton nerede?
Tüm dünyanın ilgi odağındaki İngiliz kraliyet ailesinin en çok takip edilen ailesinden ilk bakışta şaşırtan bir fotoğraf geldi.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, INSTAGRAM
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Prens William ile eşi Kate Middleton'ın resmi Instagram hesabından takipçilerine Noel kutlaması ve iyi dilekler sunular bir paylaşım yapıldı.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, INSTAGRAM
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Siyah- beyaz fotoğrafta Prens William, en küçük oğlu Prens Louise'i öperken görülüyor. Prenses Charlotte ise eli kardeşinin omuzunda objektife gülümsüyor. Çiftin en büyük çocuğu Prens George ise bir koltukta oturuyor.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, INSTAGRAM
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Fotoğraftaki eksik ise ilk bakışta fark edildi: Ailenin annesi yani Kate Middleton fotoğraf karesinde görünmüyordu. Oysa bunun nedeni çiftin arasının bozuk olması değil bambaşka.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, INSTAGRAM
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O karede Middleton'ın bulunmamasının nedeni Düşes'in fotoğraf tutkusu. Gençlik yıllarından bu yana amatör fotoğrafçı olan Middleton, bulduğu her fırsatta kameranın arkasına geçiyor.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, INSTAGRAM
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Üç çocuğunun basına servis edilen ilk pozlarını da kendisi çeken Middleton'ın bu tutkusunu bilen Kraliçe 2. Elizabeth ona bu konuda resmi bir görev de verdi.
Kraliçe, 67 yıldır kendisinin sürdürdüğü Kraliyet Fotoğraf Derneği'nin (Royal Photographic Society) başkanlığını gelini Kate Middleton'a devretti.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, INSTAGRAM
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Middleton, bu dernek ile birlikte düzenlenen etkinliklere ve atölye çalışmalarına sık sık katılıyor.
Geçtiğimiz günlerde Prens William ile Kate Middleton, Mary Berry'nin sunduğu bir TV programına konuk olmuştu. Middleton o programda kocasının omuzuna dokunmasına onu iterek karşılık verince çiftin arasının bozuk olduğuna dair söylentiler ortaya atılmıştı.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, INSTAGRAM
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Prens William ile Kate Middleton'ın Noel kartı olduğu söylenen bir fotoğraf geçen hafta önce sosyal medyaya sonra da basına sızdı. Bu poz da yine bir yaz günü çekilmişti ve "Catherine" imzasıyla resmi kurumlara, ordu mensuplarına gönderilmişti. Ama çift, resmi Instagram hesaplarında o poz yerine bu sürpriz pozu paylaşmayı tercih etti.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, INSTAGRAM
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Bu arada ailenin Kanada'da olan diğer üyeleri Prens Harry, Meghan Markle ve oğulları Archie de The Queen's Commonwealth Trust adlı vakfa Noel kutlaması için bu kartı yolladı.