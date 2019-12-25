Prens William çocuklarıyla birlikte poz verdi: Peki ya Kate Middleton nerede?

Prens William ile Kate Middleton'ın Noel kartı olduğu söylenen bir fotoğraf geçen hafta önce sosyal medyaya sonra da basına sızdı. Bu poz da yine bir yaz günü çekilmişti ve "Catherine" imzasıyla resmi kurumlara, ordu mensuplarına gönderilmişti. Ama çift, resmi Instagram hesaplarında o poz yerine bu sürpriz pozu paylaşmayı tercih etti.



DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, INSTAGRAM