Annesinin meslektaşına aşık oldu

Bir süredir tanıtım yüzü olduğu firmanın katalog çekimleri için Meksika'nın Tulum kentinde bulunan Nina Agdal, sevgilisiyle buluştu. Model arkadaşı Iskra Lawrence ile birlikte kamera karşısına geçen Agdal, çekimlerden arta kalan zamanlarını da kendisini yalnız bırakmayan sevgilisi Jack Paris Brinkley Cook ile birlikte geçirdi.
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