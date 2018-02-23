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Haberler>Annesinin meslektaşına aşık oldu

Annesinin meslektaşına aşık oldu

Ünlü model çekim arasını fırsat bilip sevgilisiyle tatil kaçamağı yaptı.

Hürriyet Haber
23.02.2018 - 13:58 | Son Güncelleme:
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Annesinin meslektaşına aşık olduNext

 Bir süredir tanıtım yüzü olduğu firmanın katalog çekimleri için Meksika'nın Tulum kentinde bulunan Nina Agdal, sevgilisiyle buluştu. Model arkadaşı Iskra Lawrence ile birlikte kamera karşısına geçen Agdal, çekimlerden arta kalan zamanlarını da kendisini yalnız bırakmayan sevgilisi Jack Paris Brinkley Cook ile birlikte geçirdi.

Fotoğraflar: Backrid USA 

Etiketler: nina agdal , jack paris brinkley cook , christie brinkley

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