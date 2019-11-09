Annesinin gençliği gibi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAnnesinin gençliği gibi
GeriMagazin Annesinin gençliği gibi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
09 Kasım 2019 - 11:15,

Annesinin gençliği gibi

O da anne ve babası gibi gösteri dünyasında kariyer yapacak.

BACKGRID UK, INSTAGRAM, FACEBOOK

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Sinemanın en güzel kadınlarından biri olan İtalyan yıldız Monica Bellucci ile Fransız oyuncu Vincent Cassel'in ilk göz ağrısı Deva da gösteri dünyasında kariyer yapmaya karar verdi.

BACKGRID UK, INSTAGRAM, FACEBOOK

2

15 yaşındaki Deva Casel, belki annesinden farklı bir kulvarda, moda alanında çalışmaya başladı. Ama annesinin gençlik yıllarına olan benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor.

BACKGRID UK, INSTAGRAM, FACEBOOK

3

Bellucci ile Cassel'in en büyük çocuğu olan Deva Cassel, geçtiğimiz aylarda ünlü bir moda firmasının çıkardığı parfümün tanıtım filmi için kamera karşısına geçmişti. Ondan sonra da dünyanın en önemli moda etkinliklerinden biri olan Milano Moda Haftası'nda yine aynı firmanın defilesinde görüntülendi.

BACKGRID UK, INSTAGRAM, FACEBOOK 

4

Henüz öğrenim hayatını sürdüren Deva Cassel de "armut dibine düştü" deyimini doğrular gibi aynı kulvarda olmasa da gösteri dünyasında kariyer yapacak.

BACKGRID UK, INSTAGRAM, FACEBOOK 

5

 Deva Cassel'in annesi Monica Bellucci ile babası Vincent Cassel, 1999'da evlendi 2013'te boşandı. Cassel geçen yıl model Tina Kunakey ile ikinci evliliğini yaptı. Deva Cassel'ın bir tane öz bir tane de üvey olmak üzere iki kardeşi bulunuyor.

BACKGRID UK, INSTAGRAM, FACEBOOK 

6

Monica Bellucci ve Vincent Cassel iki çocuklarına rağmen evliliklerini sonlandırdı.

BACKGRID UK, INSTAGRAM, FACEBOOK

7



BACKGRID UK, INSTAGRAM, FACEBOOK

8



BACKGRID UK, INSTAGRAM, FACEBOOK

9



BACKGRID UK, INSTAGRAM, FACEBOOK

10



BACKGRID UK, INSTAGRAM, FACEBOOK

11



BACKGRID UK, INSTAGRAM, FACEBOOK

12



BACKGRID UK, INSTAGRAM, FACEBOOK

13

Vincent Cassel geçen yıl Tina Kunakey ile evlendi. Çift bir süre önce bir bebek sahibi oldu.

BACKGRID UK, INSTAGRAM, FACEBOOK

14



BACKGRID UK, INSTAGRAM, FACEBOOK

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
İLGİLİ GALERİLER

Yaşarken efsane oldu

Oyuncu Charlize Theron, kariyerinin en önemli ödüllerinden birinin sahibi oldu.

BACKGRID USA, AP, AFP, REUTERS

/
İLGİLİ GALERİLER

Burası Mostar değil Tunceli

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde mimari özellikleriyle Mostar Köprüsü'ne benzetilen Tağar Köprüsü, sonbahar ile eşsiz güzelliğe büründü.

İHA /