Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Annesi ve ablasının işkencesi ortaya çıktı... Şoke eden kareler!

    Annesi ve ablasının işkencesi ortaya çıktı... Şoke eden kareler!

    .

    Hürriyet Haber
    13.07.2018 - 08:10 | Son Güncelleme:
    1 / 18
    Annesi ve ablasının işkencesi ortaya çıktı... Şoke eden karelerNext

    İngiltere'de annesi, ablası ve anneannesi tarafından aç bırakılan ve vücudundaki yaralarla adeta çürüyerek ölüme terk edilen 18 yaşındaki gencin yaşadığı drama ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflar İngiliz kamuoyunu şoke etti.

    Etiketler: son haber , haberler , haber , son haberi

    En Yeni Foto Galeriler

    Annesi ve ablasının işkencesi ortaya çıktı... Şoke eden kareler!

    Annesi ve ablasının işkencesi ortaya çıktı... Şoke eden kareler!

    Gençlik festivaline giden Tuğçe Yalçınkaya kayboldu

    Gençlik festivaline giden Tuğçe Yalçınkaya kayboldu

    Turist adam kahraman ilan edildi! Mağaradan çıkınca aldığı haber karşısında şoke oldu...

    Turist adam kahraman ilan edildi! Mağaradan çıkınca aldığı haber karşısında şoke oldu...

    Twitter'da büyük kıyım: Ünlüler bir günde milyonlarca takipçi kaybetti

    Twitter'da büyük kıyım: Ünlüler bir günde milyonlarca takipçi kaybetti

    Adnan Oktar Örgütü'nün firari isimleri

    Adnan Oktar Örgütü'nün firari isimleri

    13 Temmuz 2018 Gazete Manşetleri

    13 Temmuz 2018 Gazete Manşetleri

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu devrimleri

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu devrimleri

    Dünyada bu listeyi konuşuyor! Türkiye zirveyi zorluyor

    Dünyada bu listeyi konuşuyor! Türkiye zirveyi zorluyor

    Galatasaray'a Beşiktaş'la rest çekti, ortada kaldı!

    Galatasaray'a Beşiktaş'la rest çekti, ortada kaldı!

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri