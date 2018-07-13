Annesi ve ablasının işkencesi ortaya çıktı... Şoke eden kareler!

İngiltere'de annesi, ablası ve anneannesi tarafından aç bırakılan ve vücudundaki yaralarla adeta çürüyerek ölüme terk edilen 18 yaşındaki gencin yaşadığı drama ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflar İngiliz kamuoyunu şoke etti.
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