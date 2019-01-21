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Annemin yerine artÄ±k ben varÄ±m

ÃœnlÃ¼ Ã§iftin kÄ±zÄ± katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel gecede ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼zelliÄŸiyle dikkat Ã§ekti.

HÃ¼rriyet Haber
21.01.2019 - 13:46 | Son GÃ¼ncelleme:
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Annemin yerine artÄ±k ben varÄ±mNext

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri Las Vegas'daki bir aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta bir araya geldi. MÃ¼zik ve sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± bir araya getiren gecenin en Ã§ok ilgi gÃ¶ren konuÄŸu ise Rumer Willis oldu.

BACKGRID USAÂ

Etiketler: rumer willis , demi moore , bruce willis

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