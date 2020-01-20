Annem yoksa ben varım

Ünlü oyuncunun kızı artık gala gecelerinde ve ödül törenlerinde onun yerini aldı.
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Hollywood yıldızlarını bir araya getiren SAG Ödül töreninde dikkatli bakışları en çok üzerinde toplayan konuklardan biri de Maya Hawke oldu. Uma Thurman ile Ethan Hawke'nin kızı olan 21 yaşındaki Maya, kırmızı halıda annesini andıran görüntüsüyle konuşuldu.
AFP, AP, REUTERS
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Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun yaptığı Once Upon A Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) filminde rol alan Hawke, ödül gecesine sade ve şık siyah bir elbise ile katıldı. Maya Hawke, duruşuyla, gülüşüyle annesi Uma Thurman'a benzetildi.
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Tıpkı annesi Thurman ve babası Hawke gibi oyuncu olarak kariyer yapmaya başlayan Hawke, Once Upon A Time In Hollywood'da da kamera karşısına geçti. Genç yıldız, Little Women, Stranger Things gibi dizilerde de oynadı.
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Maya Hawke'nin annesi Uma Thurman ile babası Ethan Hawke, 1998 ile 2004 arasında evliydi. Hawke, Thurman'ı, çocuklarının dadısıyla aldatınca çiftin dillere destan aşkı da sona erdi.
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Uma Thurman'ın Ethan Hawke ile olan evliliğinden Maya'dan başka bir çocuğu daha bulunuyor. Ünlü oyuncu Arpad Bousson'dan da Luna Thurman-Busson adını verdiği bir kız çocuğuna sahip.