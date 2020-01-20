Annem yoksa ben varım

Hollywood yıldızlarını bir araya getiren SAG Ödül töreninde dikkatli bakışları en çok üzerinde toplayan konuklardan biri de Maya Hawke oldu. Uma Thurman ile Ethan Hawke'nin kızı olan 21 yaşındaki Maya, kırmızı halıda annesini andıran görüntüsüyle konuşuldu.



AFP, AP, REUTERS