'Annem ve kardeşimle aramızda yarış yok'

Anneme özeniyorum. Çok güzel ve genç. İnşallah genetik olarak ona çekmişimdir. Sosyal medyanın iddia ettiği gibi; aramızda asla bir yarış yok. O kadar yakınız ki, annemden öte. Zevklerimiz, düşünce yapımız aynı. Gardıroplarımız bile ortak.