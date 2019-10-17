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Annem de burayı ziyaret etmişti

Prens William ve Düşes Kate, Prenses Diana'nın da yıllar önce ziyaret ettiği yerdeydi.

AP, AFP, REUTERS

Hürriyet Haber
17.10.2019 - 11:07 | Son Güncelleme:
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Annem de burayı ziyaret etmiştiNext

Resmi bir gezi için Pakistan'da bulunan Prens William ile Kate Middleton, Lahor'daki Badshahi Camii'ni ziyaret etti. Prens, açık renk bir takım elbise giyerken Düşes, yine gezinin rengi olan yeşil bir elbise giydi. Başını da kıyafetiyle uyumlu bir örtüyle kapattı.

AP, AFP, REUTERS

Etiketler: Kate Middleton
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