Annem de burayı ziyaret etmişti

Resmi bir gezi için Pakistan'da bulunan Prens William ile Kate Middleton, Lahor'daki Badshahi Camii'ni ziyaret etti. Prens, açık renk bir takım elbise giyerken Düşes, yine gezinin rengi olan yeşil bir elbise giydi. Başını da kıyafetiyle uyumlu bir örtüyle kapattı.
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