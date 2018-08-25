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Annelik ne güzel çalÄ±ÅŸmak da

Herkes onu gelecek vaad eden bir model olarak tanÄ±dÄ±. AslÄ±nda gencecik bir Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisiyken bambaÅŸka hayalleri vardÄ±. Okulunu bitirip Ã¶ÄŸretmen olmayÄ± planlÄ±yordu. Hayat onu hiÃ§ beklemediÄŸi baÅŸka bir yolculuÄŸa Ã§Ä±kardÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
25.08.2018 - 14:10 | Son GÃ¼ncelleme:
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Annelik ne gÃ¼zel Ã§alÄ±ÅŸmak daNext

BabasÄ± yaÅŸÄ±ndaki MÄ±sÄ±rlÄ± milyarder iÅŸadamÄ± Ossama Fathi Rabah al- Sharif ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸk ve ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rkemli dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reni ile gÃ¼ndemde kalan MoldovalÄ± 28 yaÅŸÄ±ndaki model Xenia Deli, ilk kez anne oldu.

FotoÄŸraflar: InstagramÂ Â

Etiketler: xenia deli , Ossama Fathi Rabah al- Sharif , moldova

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