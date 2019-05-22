Annelere iyi haber! Ayda 2400 lira veriliyor

İşsiz olup da çalışmak isteyen annelere devlet günlük 80 lira harçlık ödüyor. Uygulama, İŞKUR aracılığı ile yürütülüyor. Bu kapsamda da kadın istihdamının artırılması amacıyla İşte Anne Projesi başlatıldı. İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için İŞKUR tarafından hem mesleki eğitim kursları hem de işbaşı eğitim programları düzenleniyor.
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