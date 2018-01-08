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Anneler ve oğulları

Bu yıl 75'inci kez düzenlenen Altın Küre ödüllerinde en çok dikkat çeken konuklardan biri Sharon Stone oldu. Bunun nedeni de kırmızı halıda kendisine eşlik eden oğlu oldu. Stone'un bu anlamdaki tek rakibi ise Angelina Jolie oldu.

Hürriyet Haber
08.01.2018 - 10:28 | Son Güncelleme:
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Anneler ve oğullarıNext

Sharon Stone, zaman zaman sosyal medya sayfasından fotoğraflarını paylaştığı büyük oğlu Roan Bronstein ile ilk kez böyle büyük bir etkinliğe katıldı.

Etiketler: angelina jolie , maddox jolie pitt , sharon stone , roan bronstein

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