Anneler ve oğulları

Bu yıl 75'inci kez düzenlenen Altın Küre ödüllerinde en çok dikkat çeken konuklardan biri Sharon Stone oldu. Bunun nedeni de kırmızı halıda kendisine eşlik eden oğlu oldu. Stone'un bu anlamdaki tek rakibi ise Angelina Jolie oldu.
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