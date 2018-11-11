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Anneler tanıştı

Yaklaşık 10 aydır birlikte olan Alina Boz ile Mithat Can Özer, annelerini tanıştırdı. Olga Boz ve Sezen Aksu'nun Alina Boz ve Mithat Can Özer'in evlenmesini istediği ve bu ilişkiye onay verdikleri de ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Kelebek - Instagram

Hürriyet Haber
11.11.2018 - 14:53 | Son Güncelleme:
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Anneler tanıştıNext

Yaklaşık 10 aydır birlikte olan Alina Boz ile Mithat Can Özer, annelerini tanıştırdı. Olga Boz ve Sezen Aksu'nun Alina Boz ve Mithat Can Özer'in evlenmesini istediği ve bu ilişkiye onay verdikleri de ortaya çıktı.

Etiketler: mithatcan özer

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