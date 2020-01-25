Anne olmak için 100 milyon doları feda etti

Evlendikten sonra kariyerinden uzaklaşıp ailesine odaklanan Diaz, bu süre boyunca kendisine yapılan film ya da reklam tekliflerinin hiçbirini kabul etmedi. Bu kararı yüzünden Diaz'ın yaklaşık 100 milyon dolar bir geliri de geri çevirmiş oldu.