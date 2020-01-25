Anne olmak için 100 milyon doları feda etti

Ünlü oyuncunun herkesi şaşırtan sürpriz annelik haberinin ardından çarpıcı bir gerçek çıktı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Geçtiğimiz yılın son ayında sürpriz bir şekilde bebeklerinin dünyaya geldiğini duyuran ünlü çiftin sırrı ortaya çıktı. 47 yaşındaki Cameron Diaz ile 40 yaşındaki eşi Benji Madden, 30 Aralık'ta Reddix adını verdikleri bir kız çocuklarının dünyaya geldiğini duyurmuştu. Çift bebeğin dünyaya gelmesine kadar bu heyecanı yakın aile çevresi dışında kamuoyuna yansıtmadığı için de herkes şaşırmıştı.
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Sonradan ortaya çıkanlara göre Cameron Diaz ile Benji Madden bebeklerine taşıyıcı anne yöntemiyle kavuştu. Hazırlık sürecinde de bir zamanlar Hollywood'un film başına en çok kazanan yıldızlarından biri olan Cameron Diaz, hatırı sayılır bir geliri elinin tersiyle itti.
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Evlendikten sonra kariyerinden uzaklaşıp ailesine odaklanan Diaz, bu süre boyunca kendisine yapılan film ya da reklam tekliflerinin hiçbirini kabul etmedi. Bu kararı yüzünden Diaz'ın yaklaşık 100 milyon dolar bir geliri de geri çevirmiş oldu.
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Cameron Diaz ve Benji Madden'ın bebeğini taşıyıcı bir anne dünyaya getirdi. Bu süreçte de ünlü çift bütün imkanlarını aralarına katılacak olan bebeğe hazırlık için kullandı.
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Kızları Reddix'in dünyaya gelmesinden sonra ise Cameron Diaz'ın kendini tamamen anneliğe verdiği, büyük olasılıkla yakın gelecekte kariyerine dönmeyi hiç düşünmediği belirtiliyor.