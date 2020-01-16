Magazin Haber Giriş: 16 Ocak 2020 - 12:58 , / 16 Ocak 2020 - 12:58

Anne kurabiyesi aşk ateşini yeniden yaktı

Gösteri dünyasının birbirine en çok yakışan çiftlerinden biri uzun bir ayrılık sürecinin ardından tekrar bir araya geldi. Her ne kadar kendileri bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olsalar da birkaç gün önce kol kola ve gayet mutlu bir şekilde görüntülendiler. Üstelik daha önce de ayrılıp barışan sonra bir kez daha yollarını ayıran çiftin arasını yeniden ısıtan ise "anne kurabiyesi" oldu.



BACKGRID UK, BACKGRID USA