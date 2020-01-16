Anne kurabiyesi aşk ateşini yeniden yaktı

Gösteri dünyasının birbirine en çok yakışan çiftlerinden biri uzun bir ayrılık sürecinin ardından tekrar bir araya geldi. Her ne kadar kendileri bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olsalar da birkaç gün önce kol kola ve gayet mutlu bir şekilde görüntülendiler. Üstelik daha önce de ayrılıp barışan sonra bir kez daha yollarını ayıran çiftin arasını yeniden ısıtan ise "anne kurabiyesi" oldu.
BACKGRID UK, BACKGRID USA
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Genç kuşak modellerden Gigi Hadid ile One Direction grubuyla çıktığı müzik yolculuğunu solo olarak sürdüren Zayn Malik bir yıllık ayrılığın ardından New York'ta kol kola görüntülendiler.
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Bu da daha önce de iki kez ayrılıp barışan genç çiftin ayrılığa dayanamadığı, yeniden bir araya geldiği şeklinde yorumlandı.
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O gece yanlarında Gigi Hadid'in kardeşi Bella ve erkek kardeşleri Anwar'ın sevgilisi ünlü şarkıcı Dua Lipa da vardı. Hem Hadid hem de Malik, samimi şekilde görüntülenmekten rahatsız olmadılar.
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Gigi Hadid ile Zayn Malik barıştıkları konusunda resmi bir açıklama yapmadılar. Fakat geçtiğimiz günlerde Hadid'in New York'taki dairesine görevliler tarafından taşınan dev yatak ve diğer ev eşyaları da çiftin yeniden birlikte yaşamaya başladığı iddialarını güçlendirdi.
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Gigi Hadid cephesinden gelen haberler ve ortaya atılan iddialar da çiftin ayrı kalmaya dayanamadığı yolunda. İleri sürülenlere göre genç çift aşklarına bir şans daha tanımaya karar verdi.
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ABD basınında yer alan haberlere göre Hadid'in annesi Yolanda Foster, kızının Zayn Malik ile yeniden bir araya gelmesinden son derece memnun.
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Her üç çocuğunun da sevgilileriyle yakın dost olan Yolanda Foster'a göre "Eğer Gigi, Zayn ile mutlu oluyorsa onunla ilişkisine devam etmek yani kalbinin sesini dinlemek en doğal hakkı."
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Gigi Hadid ile Zayn Malik'in tekrar barışma öyküsüyle ilgili ortaya atılan iddialar da ilginç. Bunlara göre 24 yaşındaki Hadid, Instagram sayfasının hikayeler bölümünde birlikte oldukları dönemde Zayn Malik'in annesinden aldığı bir kurabiye tarifini uygularken çekilen bir görüntüsünü paylaştı. Bu bir işaret oldu ve ondan sonra da çift tekrar bir araya geldi.
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Gigi Hadid, Zayn Malik ile birlikte olduğu dönemde onun ailesiyle de yakındı. Her ikisinin de babaları Müslüman olan Hadid ile Malik, dini bayramları aileleriyle birlikte kutluyorlardı.
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Gigi Hadid ile Zayn Malik, ilk olarak 2015 yılında birlikte olmaya başladı. Daha sonra yollarını ayıran çift, 2018'de tekrar bir araya geldi.
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Ama 2019 yılının ocak ayında ayrıldılar. Gigi Hadid o dönemde Tyler Cameron ile birlikte oldu. Daha sonra da ondan ayrıldı. Son iddialara göre de Hadid ile Malik tekrar bir araya geldi.