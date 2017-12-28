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Anne köftesi yapmanın püf noktaları

Leziz köfteler yapmak için bu püf noktalarını öğrenmelisiniz.

Fotoğraflar: Alamy
28.12.2017 - 14:10 | Son Güncelleme:
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Anne köftesi yapmanın püf noktalarıNext

Köfte yediden yetmişe herkesin severek yediği yemeklerin başında gelir. Hele bir de anne eli değdiyse tadından yenmez! Bu püf noktaları ile siz de annenizin yapmış olduğu köftelerin lezzetini yakalayabilirsiniz.

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