Anne, damadına 11 yıl önce bir mektup verdi... Anne ölünce eşi gerçeği açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü’nün istatistiklerine göre dünya popülasyonunun %40’ında depresyon ve anksiyete görülüyor. Nikki Pennington anksiyetesi olan insanlardan biriydi. O anlarda imdadına annesi yetişiyordu.
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