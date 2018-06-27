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    Haberler >Dünya>Anne, damadına 11 yıl önce bir mektup verdi... Anne ölünce eşi gerçeği açıkladı

    Anne, damadına 11 yıl önce bir mektup verdi... Anne ölünce eşi gerçeği açıkladı

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    Hürriyet Haber
    27.06.2018 - 07:54 | Son Güncelleme:
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    Anne, damadına 11 yıl önce bir mektup verdi... Anne ölünce eşi gerçeği açıkladıNext

    Dünya Sağlık Örgütü’nün istatistiklerine göre dünya popülasyonunun %40’ında depresyon ve anksiyete görülüyor. Nikki Pennington anksiyetesi olan insanlardan biriydi. O anlarda imdadına annesi yetişiyordu.

    Etiketler: ABD , anksiyete , Sağlık

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