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Annem ve babam! Tarzını sevdiklerim...

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı.

Hürriyet Haber
12.09.2019 - 13:58 | Son Güncelleme:
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Annem ve babam Tarzını sevdiklerim...Next

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları...

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: fotoğraflar , ünlüler

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