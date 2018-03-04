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    Anne ayının mücadelesi Giresun'da böyle görüntülendi

    Giresun Şebinkarahisar'da anne ayının yavrularını korumak için gösterdiği çaba kameralara takıldı.

    DHA
    04.03.2018 - 11:37 | Son Güncelleme:
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    Anne ayının mücadelesi Giresunda böyle görüntülendiNext

    Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatı gözlemlerinde muhteşem görüntüler kaydetmeye devam ediyor.

    Etiketler: Giresun , ayı , boz ayı , son dakika
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