Anne ayının mücadelesi Giresun'da böyle görüntülendi

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatı gözlemlerinde muhteşem görüntüler kaydetmeye devam ediyor.
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