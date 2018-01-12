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AnlÄ± ÅŸanlÄ± yÄ±ldÄ±zlarÄ± sildi geçti

Hollywood'un Ã¼nlÃ¼lerini bir araya getiren Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine 7 yaÅŸÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k yÄ±ldÄ±zÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ± damgasÄ±nÄ± vurdu.

Hürriyet Haber
12.01.2018 - 10:50 | Son GÃ¼ncelleme:
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AnlÄ± ÅŸanlÄ± yÄ±ldÄ±zlarÄ± sildi geÃ§tiNext

Bu kez kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da AltÄ±n KÃ¼re'deki gibi siyahlar deÄŸil, genellikle beyaz ya da krem rengi tonlarÄ±nda elbiseler giymiÅŸ Ã¼nlÃ¼ler vardÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle Ã¼nlÃ¼ler sanki sÃ¶zleÅŸmiÅŸ gibi aÃ§Ä±k renk kÄ±yafetler giydi. Geceye damgasÄ±nÄ± vuran ise 7 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu Brooklynn Prince oldu.

Â  Rol aldÄ±ÄŸÄ± The Florida Project ile En Ä°yi GenÃ§ Oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼ne deÄŸer gÃ¶rÃ¼len Prince, sahneye hÃ¼ngÃ¼r hÃ¼ngÃ¼r aÄŸlayarak Ã§Ä±ktÄ±. TeÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda da gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Prince, idolÃ¼ olan Angelina Jolie ile tanÄ±ÅŸÄ±nca da heyecanÄ± ikiye katlandÄ±.Â  YabancÄ± dilde en iyi film Ã¶dÃ¼lÃ¼ de Fatih AkÄ±n'Ä±n In The Fade filminin oldu.Â

Etiketler: eleÅŸtirmenlerin seÃ§imi , fatih akÄ±n , in the fade , critic's choice

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