Bu kez kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da AltÄ±n KÃ¼re'deki gibi siyahlar deÄŸil, genellikle beyaz ya da krem rengi tonlarÄ±nda elbiseler giymiÅŸ Ã¼nlÃ¼ler vardÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle Ã¼nlÃ¼ler sanki sÃ¶zleÅŸmiÅŸ gibi aÃ§Ä±k renk kÄ±yafetler giydi. Geceye damgasÄ±nÄ± vuran ise 7 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu Brooklynn Prince oldu.
Â Rol aldÄ±ÄŸÄ± The Florida Project ile En Ä°yi GenÃ§ Oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼ne deÄŸer gÃ¶rÃ¼len Prince, sahneye hÃ¼ngÃ¼r hÃ¼ngÃ¼r aÄŸlayarak Ã§Ä±ktÄ±. TeÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda da gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Prince, idolÃ¼ olan Angelina Jolie ile tanÄ±ÅŸÄ±nca da heyecanÄ± ikiye katlandÄ±.Â YabancÄ± dilde en iyi film Ã¶dÃ¼lÃ¼ de Fatih AkÄ±n'Ä±n In The Fade filminin oldu.Â
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