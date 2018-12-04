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AnlayÄ±n artÄ±k bu bir oyun, bir gösteri 

Kendilerine yÃ¶neltilen eleÅŸtirilere bÃ¶yle yanÄ±t verdi.

HÃ¼rriyet Haber
04.12.2018 - 17:13 | Son GÃ¼ncelleme:
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AnlayÄ±n artÄ±k bu bir oyun, bir gÃ¶steri Next

YÄ±lÄ±n en "havalÄ±" moda olaylarÄ±ndan biri artÄ±k geride kaldÄ±. Victoria's Secret defilesi New York'ta gerÃ§ekleÅŸti, ardÄ±ndan da o gÃ¶steriÅŸli gece TV ekranlarÄ±na geldi. Ama defileyle ilgili tartÄ±ÅŸmalar bir tÃ¼rlÃ¼ bitmek bilmedi.

FOTOÄžRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USAÂ

Etiketler: behati prinsloo , defile , model

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