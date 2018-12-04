YÄ±lÄ±n en "havalÄ±" moda olaylarÄ±ndan biri artÄ±k geride kaldÄ±. Victoria's Secret defilesi New York'ta gerÃ§ekleÅŸti, ardÄ±ndan da o gÃ¶steriÅŸli gece TV ekranlarÄ±na geldi. Ama defileyle ilgili tartÄ±ÅŸmalar bir tÃ¼rlÃ¼ bitmek bilmedi.
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