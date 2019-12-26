Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı?
Ankara’da etkili olmaya başlayan kar yağışı ardından öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmediği merak ediyor. 26 Aralık tarihinde tatlı beklentileri yanıtsız kalan öğrenciler, yarın için tatil beklentisinde. Peki, Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı?
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları ardından Ankara kara teslim oldu. Kar yağışının ardından en çok araştırılan konulardan biri de okulların tatil durumu oldu. Her kar haberi ardından okulların tatil olmasını bekleyen öğrencilerin gözü kulağı Ankara Valiliği'nde. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı?
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Öğrencilerin kar tatili beklentisi olmasına rağmen Ankara Valiliğinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Peki, bugün hangi illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil oldu?
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Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle Andırın, Göksun ve Dulkadiroğlu ilçelerinin bazı kırsal kesimlerindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Adana’nın Yüreğir ile Seyhan ilçelerinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bulunan bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.