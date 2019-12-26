Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları ardından Ankara kara teslim oldu. Kar yağışının ardından en çok araştırılan konulardan biri de okulların tatil durumu oldu. Her kar haberi ardından okulların tatil olmasını bekleyen öğrencilerin gözü kulağı Ankara Valiliği'nde. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı?