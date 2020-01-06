Haber Giriş: 06 Ocak 2020 - 17:39,
Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili haberini duyurdu mu?
Ankara'da bugün kar yağışı kentin hemen hemen tüm ilçelerinde etkisini gösterirken, öğrenciler ve veliler Ankara'da yarın okullar tatil mi ve Ankara'da okullar tatil olacak mı sorusunun cevabını internette araştırıyorlar. Resmi kurumların sosyal medya hesabını da takip eden Ankaralıların gözü tatil haberine çevrildi. Peki Ankara'da 7 Ocak salı günü okullar tatil olacak mı?
Ankara'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki kar yağışının ardından yarın okullar tatil olacak mı sorusunun cevabını internetten araştırıyorlar.. Ankara Valiliği tarafından gelecek açıklama beklenirken artan kar yağışı bir çok ilçede etkili oldu.
Şehirde kar temizleme çalışmaları sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son bilgilere göre kar yağışı çarşamba gününe devam edecek.
ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara 6 Ocak pazartesi için kar tatili ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken, şimdi gözler 7 Ocak salı günü okullar tatil olacak mı sorusunun cevabına çevrildi. Ankara'da valilik tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Ankara Valiliği kar tatili için duyuru yaptığında tüm gelişmeler detayları ile haberimizde olacak.
Ankara'da çok bulutlu, sabah erken saatlerden itibaren bölgenin güney ve batısından başlamak üzere zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların etkisi altına girdiğimiz yağışlı hava kütlesi nedeni ile mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Rüzgarın doğu ve güneydoğulu yönlerden orta kuvvette, yağış anında Ankara çevrelerinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde, Batı Karadeniz kıyılarında ise kuzeydoğulu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklenmektedir.
UYARILAR
ANKARA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ RÜZGAR: Sabah saatlerinden itibaren beklenen rüzgarın, Ankara çevrelerinde doğu ve güneydoğulu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ana arterler başta olmak üzere bulvar ve caddelerde tuzlama çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, çalışmalarını yoğun sürdürüyor. Meteorolojik uyarılar doğrultusunda görevlerinin başında olan karla mücadele ekipleri, merkez ve ilçelerde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun tuzlama çalışması yaptı. Yayaların yoğun olarak kullandığı kaldırım ve üst geçitlerde ise, el ekipleri de tuzlama ve temizlik çalışması yaparak, kar ve buzlanmaya karşı mücadelesini sürdürdü. Kar küreme tuzlama aracı, el ekibi, greyder kar küreme ve JSB Hidromek olmak üzere merkezde 186 araç, ilçelerde ise 91 araç olmak üzere toplam 277 karla mücadele aracı görev yaptı. Sahada kar ve buzla mücadelesini aralıksız 770 personel ile sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden ya da ALO 153 Mavi Masa’ya iletilen tüm bildirimlere yanıt vererek, ekipleri anlık olarak yönlendirdi.
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