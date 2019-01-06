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    Ankara'da dev operasyon! Bin polis katıldı...

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.

    Fotoğraflar: AA
    06.01.2019 - 01:13 | Son Güncelleme:
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    Ankarada dev operasyon Bin polis katıldı... Next

    Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 110 ayrı noktada 200 ekipteki bin polisin katıldığı uygulamada, bin 996 kişi ve 563 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

    Etiketler: operasyon , son dakika , haberler
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