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Haber Giriş: 07 Ocak 2020 - 00:04, /

Ankara’da bugün okullar tatil mi? İşte okulların tatil olduğu iller...

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda şehirde okullar tatil edildi. İşte 7 Ocak Salı günü eğitimin tatil edildiği şehir ve ilçeler...

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1

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte 7 Ocak 2020 Salı günü eğitime ara verilen il ve ilçeler...

2ANKARA

ANKARA

Ankara Valisi Vasip Şahin, hava durumu nedeniyle Ankara’da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.

VALİ ŞAHİN'DEN 'TATİL YOK' AÇIKLAMASI

Vali Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Meteorolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerini kullandı.

3ÇANKIRI

ÇANKIRI

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

4BALIKESİR

BALIKESİR

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dursunbey ilçesi ve kırsal mahallelerde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrenciler için okulların 1 gün tatil edildiği kaydedildi.

SINDIRGI'DA EĞİTİME ARA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sındırgı'da kar ve olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.Açıklamada, bu nedenle kırsal Çayır, Gözeren, Tepeköy, Yaylabayır, Kürendere, Çıktıkçı, Şapçı, Sinandede, Kınık, Yüreğil ve Şahinkaya mahallelerinden taşımayla ilçe merkezindeki okullara gelen öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

5KONYA

KONYA

Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Taşkent, Hüyük, Derebucak, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır ve Hadim'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

6MANİSA

MANİSA

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle Akhisar'da Hanpaşa, Kömürcü ve Dağdere mahallelerindeki okullar ile Ahmetli'de taşımalı eğitim yapılan Bahçecik ve Hacıköse mahallelerinde eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

7BİLECİK

BİLECİK

Bilecik Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçedeki ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

8KARAMAN

KARAMAN

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

9KARABÜK

KARABÜK

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edilirken, Eskipazar ilçesinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okullar tatil edildi.

Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı yarın ilk ve orta okullan ile Ovacık Spor Lisesi haricindeki liseler bir gün süreyle tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün süreyle idari izinli sayılacak. Eskipazar ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim veren okullar yarın (salı) bir gün süreyle tatil edildi.

10ISPARTA

ISPARTA

Isparta'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için 8 ilçede okullar tatil edildi.

Isparta genelinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Isparta ve çevresinde etkili olan ve devam eden kar yağışı nedeniyle 7 Ocak 2020 Salı günü Yenişarbademli, Şarkikaraağaç, Aksu, Eğirdir, Senirkent ve Gelendost ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

2 İLÇEDE DAHA TATİL KARARI

Isparta ve çevresinde devam eden kar yağışı nedeniyle 7 Ocak 2020 Salı günü Uluborlu ilçesi genelinde de okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı. Yalvaç ilçesinde ise merkez hariç ilçeye bağlı belde ve köylerle taşımalı eğitime de yarın ara verildiği açıklandı.

11MERSİN

MERSİN

Mersin'in Erdemli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 mahalledeki okulların ve ilçe merkezindeki Sağlık Meslek Lisesi'nin yarın tatil olduğu açıklandı.

Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların yarın da etkisini arttırarak devam edeceğinin bildirilmesi üzerine ilçedeki bazı okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Bu kapsamda olumsuz hava koşulları nedeniyle Erdemli ilçesine bağlı Büyük Sorkun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli ve Karayakup mahallelerindeki tüm okullar ile ilçe merkezindeki Sağlık Meslek Lisesi'nde yarın için eğitime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

12KIRKLARELİ

KIRKLARELİ

Kırklareli'de yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinde tüm okullarda, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de yarın izinli sayılacağı belirtildi.

Buna göre yarın Demirköy ilçesinde tüm okullar, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitim uygulanan okullar tatil edildi.

13KÜTAHYA

KÜTAHYA

Kütahya kent merkezi ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde tüm okullarda, Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşımalı sistemin uygulandığı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, bu sabah başlayan yoğun kar yağışı ve tipinin etkili şekilde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz merkez ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 07 Ocak Salı günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşıma merkezi okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca eğitime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar bir gün idari izinli sayılacaktır."

14SİVAS

SİVAS

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Ulaş Kaymakamlığı tarafından alınan karar neticesinde ilçeye bağlı 29 köyde taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.

15ÇANAKKALE

ÇANAKKALE

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan poyraz nedeniyle salı günü Bozcaada ve Gökçeada’da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

16BOLU

BOLU

Bolu'nun Gerede ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Gerede Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın okulları tatil etti. Gerede’de yarın ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecek.

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