Gözler Ankara Valiliği'nde: Ankara'da okullar tatil mi? Ankara için tatil kararı verildi mi?
Ankara’da okullar tatil edildi mi? Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün bazı il ve ilçelerde eğitime ara verilmesi ardından Ankara’da ikamet eden öğrenciler ve veliler de bu soruya yanıt arıyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen yağışlar ardından kar tatili bekleyen öğrenciler, beklentilerini sosyal medyadan Ankara Valiliği'ne duyurmaya çalışıyor. Ankara Valisi Vasip Şahin'in resmi sosyal medya hesabı da tatil beklentisiyle sık sık ziyaret ediliyor. Peki, Ankara için tatil kararı çıktı mı, Ankara Okullar tatil mi?
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Ankara'nın bir çok ilçesinde kar yağışının artması ile birlikte kentte yaşayan öğrenciler ve veliler Ankara'da okullar bugün tatil mi sorusunun cevabını aradı. Vatandaşların konu hakkında merak ettiği bir diğer sorunun cevabı ise Ankara Valiliği son dakika açıklaması yaptı mı oldu?
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Eskişehir, Kütahya, Konya ve Isparta'nın bazı ilçelerinde okulların tatil olmasının ardından Ankara'da yaşayan vatandaşlar kar yağışının başlaması ile birlikte Ankara'da okullar tatil olacak mı sorusunun cevabını internette araştırıyorlar.
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ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da şuana kadar okullar tatil olması ile ilgili yapılmış bir duyuru söz konusu değil. Eğitime kar nedeniyle ara verilmesi halinde Ankara Valiliği'nden gelen bir son dakika açıklaması olursa detaylar haberimizde olacak. Meteoroloji Ankara'da 6 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağacağını açıklanmıştı. Beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde başladı. Ankara güne soğuk ve karlı havayla uyandı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı hızlandı. Ankara'da kar tatili olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir bir açıklama yapılmadı. Çarşamba gününe kadar etkili olması beklenen yağışlı havanın perşembe gününden itibaren sona ermesi bekleniyor.
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ISPARTA'DA OKULLAR 8 İLÇE DE TATİL EDİLDİ
Isparta'da devam eden kar yağışının ardından kentte yaşayan vatandaşlar Isparta'da okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyorlar. Eskişehir, Konya ve Kütahya'da okulların kar tatili olmasının ardından veliler ve öğrenciler Isparta'da kar tatili olacak mı sorusuna internette cevap arıyor. Isparta'da devam eden kar yağışının ardından kentte yaşayan vatandaşlar Isparta'da okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyorlar. Eskişehir, Konya ve Kütahya'da okulların kar tatili olmasının ardından veliler ve öğrenciler Isparta'da kar tatili olacak mı sorusuna internette cevap arıyor. SON DAKİKA: Isparta il genelinde sabaha karşı etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçenin tamamı, 4 ilçedeki taşımalı eğitim ve bir ilçeye bağlı 2 köyde olmak üzere, toplam 8 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İlçe Kaymakamlıkları ve Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Isparta’nın Aksu, Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ilçelerinin tamamında ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kentte, Uluborlu - Eğirdir - Senirkent ve Gelendost ilçelerinde ise kar tatilinin yalnızca taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsadığı belirtildi. Isparta’nın Sütçüler ilçe merkezinde kar tatili olmadığı belirtilirken, ilçeye bağlı Kasımlar ve Kesme köylerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Isparta genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kent halkı sabah güne beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışı ilçelerde de etkisini gösterdi. Isparta ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ve Aksu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Eğirdir, Gelendost ve Uluborlu ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sütçüler ilçesinin ise Kesme ve Kasımlar köylerinde okullar bugün tatil edildi Isparta’da gece saatlerinde etkili olan yağmur yağışı sabaha karşı yerini kara bıraktı. Beyaz örtüyle kaplanan kentte vatandaşlar, güne kar yağışıyla ‘Merhaba’ dedi. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle, Isparta’yı çevre il ve ilçelere bağlayan bazı yollarda kısmen aksamalar meydana geldi. Polis ekipleri kar nedeniyle zeminde tutma meydana gelen bölgelerde güzergah kontrolü yaparak teyakkuza geçerken, aksama bulunan yollarda karayolları ve belediye ekipleri de çalışma yaptı.
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ESKİŞEHİR VE KÜTAHYA'DA OKULLAR TATİL
Eskişehir ve Kütahya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.
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Açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada ise gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile tipinin kesintisiz sürdüğü ifade edildi.Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar; Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
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BİLECİK'İN ÜÇ İLÇESİNE TATİL KARARI
Bilecik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçesinde eğitime 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle 1 gün ara verilirken, bu ilçelere Pazaryeri de eklendi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik'in İnhisar ilçesinde taşımalı öğrenciler tam gün, Yenipazar ve Bozüyük ilçelerinde ise taşımalı öğrenciler öğleden sonra tatil edildi duyurulmuştu. Bu ilçelere Pazaryeri’de eklenirken burada da taşımalı öğrenciler öğleden sonra tatil edildi.