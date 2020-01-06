Gözler Ankara Valiliği'nde: Ankara'da okullar tatil mi? Ankara için tatil kararı verildi mi?

ISPARTA'DA OKULLAR 8 İLÇE DE TATİL EDİLDİ

Isparta'da devam eden kar yağışının ardından kentte yaşayan vatandaşlar Isparta'da okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyorlar. Eskişehir, Konya ve Kütahya'da okulların kar tatili olmasının ardından veliler ve öğrenciler Isparta'da kar tatili olacak mı sorusuna internette cevap arıyor.

Isparta'da devam eden kar yağışının ardından kentte yaşayan vatandaşlar Isparta'da okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyorlar. Eskişehir, Konya ve Kütahya'da okulların kar tatili olmasının ardından veliler ve öğrenciler Isparta'da kar tatili olacak mı sorusuna internette cevap arıyor.

SON DAKİKA: Isparta il genelinde sabaha karşı etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçenin tamamı, 4 ilçedeki taşımalı eğitim ve bir ilçeye bağlı 2 köyde olmak üzere, toplam 8 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İlçe Kaymakamlıkları ve Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Isparta’nın Aksu, Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ilçelerinin tamamında ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kentte, Uluborlu - Eğirdir - Senirkent ve Gelendost ilçelerinde ise kar tatilinin yalnızca taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsadığı belirtildi. Isparta’nın Sütçüler ilçe merkezinde kar tatili olmadığı belirtilirken, ilçeye bağlı Kasımlar ve Kesme köylerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Isparta genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kent halkı sabah güne beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışı ilçelerde de etkisini gösterdi. Isparta ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ve Aksu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Eğirdir, Gelendost ve Uluborlu ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sütçüler ilçesinin ise Kesme ve Kasımlar köylerinde okullar bugün tatil edildi

Isparta’da gece saatlerinde etkili olan yağmur yağışı sabaha karşı yerini kara bıraktı. Beyaz örtüyle kaplanan kentte vatandaşlar, güne kar yağışıyla ‘Merhaba’ dedi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle, Isparta’yı çevre il ve ilçelere bağlayan bazı yollarda kısmen aksamalar meydana geldi. Polis ekipleri kar nedeniyle zeminde tutma meydana gelen bölgelerde güzergah kontrolü yaparak teyakkuza geçerken, aksama bulunan yollarda karayolları ve belediye ekipleri de çalışma yaptı.