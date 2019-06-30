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    Ankara'da 300 polisli operasyon! Kaçak çalıştırılan 6 kadın gizli bölmede yakalandı

    Ankara'da 300 polisin katılımıyla halkın yoğun olduğu bölgeler ve eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında kontrol edilen eğlence mekanlarından birinde kaçak çalıştırıldıkları belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın soyunma dolabı görüntüsü verilmiş gizli bölmede yakalandı...

    AA
    30.06.2019 - 07:11 | Son Güncelleme:
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    Ankarada 300 polisli operasyon Kaçak çalıştırılan 6 kadın gizli bölmede yakalandıNext

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

    Etiketler: gece kulübü , operasyon , polis , son dakika haberler
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