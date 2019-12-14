Angelina Jolie'ye şok suçlama: Kendini dünyaya yardım ediyormuş gibi gösteriyor

44 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie'ye, eski bir çalışanı tarafından çeşitli suçlamalar yöneltildi. Bir süre Jolie'nin yanında çalışan Antoinette Abbamonte "Jolie benim fikrimi çaldı. Yanında çalıştığım süre içinde bana ikinci sınıf insanmışım gibi davrandı. Kendini dünyaya iyilik ediyormuş gibi gösteriyor" diye konuştu.



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