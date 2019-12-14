Angelina Jolie'ye şok suçlama: Kendini dünyaya yardım ediyormuş gibi gösteriyor
Son birkaç yıldır Brad Pitt'ten boşanması ve çocuklarının velayeti için verdiği mücadeleyle konuşulan Angelina Jolie bu kez bambaşka bir olayla gündemde.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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44 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie'ye, eski bir çalışanı tarafından çeşitli suçlamalar yöneltildi. Bir süre Jolie'nin yanında çalışan Antoinette Abbamonte "Jolie benim fikrimi çaldı. Yanında çalıştığım süre içinde bana ikinci sınıf insanmışım gibi davrandı. Kendini dünyaya iyilik ediyormuş gibi gösteriyor" diye konuştu.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Abbamonte, 2016'dan başlayarak bu yıla kadar Angelina Jolie'nin iki çocuğuna işaret dili öğretmek üzere yanında işe girdi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Kendisi de sağır ve dilsiz, aynı zamanda film yapımcısı da olan Abbamonte, bu süre içinde Jolie ile zaman zaman "dünyanın ilk sağır ve dilsiz süper kahramanına ilişkin bir film yapma konusunda" sohbet ettiklerini söyledi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Antoinette Abbamonte, Jolie'nin kendisine ait bu fikri çaldığını ve önümüzdeki yıl gösterime çıkacak olan Eternals adlı filmde uyguladığını ileri sürdü.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Abbamonte "Sanırım Angelina Jolie, benim fikirlerimi çalarak kendisini dünyaya yardım ediyormuş gibi gösteriyor" dedi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Bu yılın eylül ayında Abbamonte'nin avukatları, Jolie'nin hukuksal işlerini yürüten ekibe bu konuda bir resmi bir mektup göndererek durumu bildirdi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Bu mektupta "Jolie'nin, Abbamonte'nin "sinemanın ilk sağır ve dilsiz süper kahramanı" fikrini çalarak, Marvel ile birlikte hazırladığı The Eternals adlı projede kullandığı" ileri sürüldü.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Antoinette Abbamonte, Jolie ile birlikte çalıştığı sırada ünlü yıldızın kendisine "ikinci sınıf vatandaş gibi" davrandığını ve küçük gördüğünü de ileri sürdü.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Abbamonte "Bütün dünyaya söylemek istediğim şu ki: Sağır ve dilsiz insanlara böyle davranamazsınız" diye konuştu.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Doğuştan sağır olduğunu belirten Abbamonte "Jolie bana bir keresinde defalarca müziği duyup duyamadığımı dans edip edemediğimi sordu. Bu, saldırgan ve cahilce" diye konuştu.