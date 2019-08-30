Angelina gitti. botoks bitti

Onlar bir zamanlar Hollywood'un 'Brangelina' adıyla anılan en sevilen çiftlerinden biriydi. Film setinde başlayan aşkları gerçek hayata taşındı. Üç tane biyolojik, üç tane evlatlık tam 6 çocuğu birlikte büyüttüler. Tam evlendiler derken kısa sürede boşanma kararı aldılar. Ondan sonra da her ikisinin de hayatları değişti. Ama sadece hayatları değil! Özellikle Brad Pitt'in dış görünüşü.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, REUTERS, AFP, AP, DEPO PHOTOS
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