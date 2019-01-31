Angelina gibi yapacaktı olmadı

Türkiye'nin en ünlü kadınlarından Demet Akalın ile Hollywood ünlüsüı Angelina Jolie'nin ortak yönü ne olabilir? Elbette ikisinin de kendi alanında yıldız olmasının dışında. İki ünlünün çocuk yetiştirme konusundaki görüşleri bir dönem birbirine benziyordu. Ama sonra içlerinden biri karar değiştirdi. Bakalım konu neydi?
Bazı Hollywood ünlüleri herkesten farklı hayatlar sürdürdükleri gibi çocuklarını da farklı yetiştirmeyi tercih ediyorlar. Hatta bazıları bazı konularda sıra dışı kararlar bile verebiliyor. Tıpkı çocukların eğitimi konusunda olduğu gibi.
Size şaşırtıcı gelecek ama bazı ünlüler çocuklarını okula göndermek yerine özel öğretmenler tutup evde eğitmeyi tercih ediyor. Elbette bunun çeşitli nedenleri var. Kimi mesleği gereği dünyayı gezerken çocuklarını geride bırakmamak için kimi de okuldaki eğitimi yetersiz gördüğünden. Sonra bazıları bu kararlarından vazgeçiyor elbette. Gelin bakalım Hollywood ünlüleri çocuklarını nasıl eğitiyor.
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