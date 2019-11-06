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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Magazin
06 KasÄ±m 2019 - 13:33,

Angelina çÄ±plak!

Brad Pitt'ten boÅŸanÄ±p yeni bir hayata baÅŸlayan Angelina Jolie bir dergi iÃ§in Ã§Ä±plak poz verdi.

INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Bir zamanlarÄ±n gÃ¶zde Ã§ifti Brangelina daÄŸÄ±ldÄ±ktan sonra zor gÃ¼nler yaÅŸayan Angelina Jolie, yavaÅŸ yavaÅŸ eski hayatÄ±na dÃ¶nÃ¼yor.

INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Son olarak Malefiz: KÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n GÃ¼cÃ¼ ile gÃ¼ndemde olan daha sonra da The Eternals filminin Ã§ekimleri iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en 44 yaÅŸÄ±ndaki Jolie, Harper's Bazaar dergisinin aralÄ±k sayÄ±sÄ± iÃ§in cesur pozlar verdi.

INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UKÂ

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AltÄ± Ã§ocuk annesi gÃ¼zel oyuncu, Solve Sundsbo'nun objektifinin karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Derginin sorularÄ±nÄ± da cevaplayan Jolie, bedeninde hem gÃ¶rÃ¼nen hem de gÃ¶rÃ¼nmeyen yara izleri olduÄŸunu sÃ¶yledi.

INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UKÂ Â 

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Jolie, aslÄ±nda artÄ±k ABD'de deÄŸil de deniz aÅŸÄ±rÄ± bir Ã¼lkede yaÅŸamak istediÄŸini belirtti. GÃ¼zel yÄ±ldÄ±z "Ancak Brad Pitt, Ã§ocuklar 18 yaÅŸÄ±na gelene kadar onlarla birlikte uzak bir Ã¼lkede yaÅŸamama izin vermiyor" diye konuÅŸtu.

INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UKÂ Â 

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INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK

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INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK

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INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK

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INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK

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INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK

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DHA /