Denizliâ€™nin Buldan ilÃ§esinde kestane hasadÄ± baÅŸlarken, Arap Ã¼lkeleri baÅŸta olmak Ã¼zere OrtadoÄŸu Ã¼lkelerine ihraÃ§ edilen kestaneler daha lezzetli olmasÄ± iÃ§in eÄŸrelti otunun altÄ±nda bekletildikten sonra iÅŸlenmek Ã¼zere fabrikaya gÃ¶nderiliyor. YapÄ±lan ihracatla birÃ§ok Ã¼lkenin aÄŸzÄ± â€˜ÅŸekercik kestaneâ€™ ile tatlanÄ±yor.
YALOVA'da yalnÄ±z yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evinde Ã¶lÃ¼ bulunan dans eÄŸitmeni GÃ¼lcan IÅŸÄ±k'Ä±n (23) Ã¶lÃ¼m nedeninin ilk belirlemelere gÃ¶re, bÃ¶brek yetmezliÄŸine baÄŸlÄ± iÃ§ kanama olduÄŸu belirtildi. 4 yÄ±l Ã¶nce annesinden bÃ¶brek nakli yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen IÅŸÄ±k'Ä±n cansÄ±z bedenini bulan aÄŸabeyi Ercan IÅŸÄ±k, "HayatÄ± dolu dolu yaÅŸamayÄ± seviyordu. MesleÄŸini seviyordu. O mutlu olunca biz de mutlu oluyorduk. GÃ¼lÃ¼cÃ¼kler saÃ§an biriydi kardeÅŸim" dedi.