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    Haberler >Teknoloji>Android Pie güncellemesi alacak telefonlar

    Android Pie güncellemesi alacak telefonlar

    Samsung ve Xiaomi marka telefon kullanan herkes hangi model telefonu kullandığına önce baksın. Çünkü cihazınız bugünden itibaren kademeli olarak değişmeye başladı bile! İşte telefonun özelliklerini ve arayüzünü değiştirecek Android Pie güncellemesi alacak telefonların listesi...

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    15.03.2019 - 12:15 | Son Güncelleme:
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    Samsung telefon sahipleri için bugün önemli bir gün...

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