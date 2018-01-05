Android Oreo 8.0 hangi telefonlara geliyor?

Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlandı fakat cihazların bu güncellemeye geçişleri pek de hızlı değil. Google'ın kendi cihazları dışında, Samsung Galaxy S8 modelleri Galaxy Note 8'e dahi Android 8.0 Oreo güncellemesi halen gelmedi. Peki hangi Samsung cihazları Android 8.0 Oreo'dan faydalanacak?
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.