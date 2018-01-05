Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Android Oreo 8.0 hangi telefonlara geliyor?

Android Oreo 8.0 hangi telefonlara geliyor?

.

Hürriyet Haber
05.01.2018 - 10:10 | Son Güncelleme:
1 / 27
Android Oreo 8.0 hangi telefonlara geliyorNext

Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlandı fakat cihazların bu güncellemeye geçişleri pek de hızlı değil. Google'ın kendi cihazları dışında, Samsung Galaxy S8 modelleri Galaxy Note 8'e dahi Android 8.0 Oreo güncellemesi halen gelmedi. Peki hangi Samsung cihazları Android 8.0 Oreo'dan faydalanacak?

Etiketler: Android Oreo , Samsung , alacaklar , Telefon
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri