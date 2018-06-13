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Anahtarı Erdoğan verdi! İşte şehit Eren Bülbül’ün ailesine hediye edilen ev
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi miting için geldiği Trabzon'da şehitEren Bülbül’ün ailesi için şehit olduğu yerde yaptırılan evin anahtarını anne Ayşe Bülbül’e teslim etti.
Trabzon’un Maçka ilçesi Yolgören Mahallesi'nde geçtiğimiz Ağustos ayında terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül’ün saldırıya uğradığı yere Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 katlı bir ev yaptırıldı.
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