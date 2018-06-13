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    Haberler >Gündem>Anahtarı Erdoğan verdi! İşte şehit Eren Bülbül’ün ailesine hediye edilen ev

    Anahtarı Erdoğan verdi! İşte şehit Eren Bülbül’ün ailesine hediye edilen ev

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi miting için geldiği Trabzon'da şehit Eren Bülbül’ün ailesi için şehit olduğu yerde yaptırılan evin anahtarını anne Ayşe Bülbül’e teslim etti.

    Hürriyet Haber
    13.06.2018 - 17:45 | Son Güncelleme:
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    Anahtarı Erdoğan verdi İşte şehit Eren Bülbül’ün ailesine hediye edilen evNext

    Trabzon’un Maçka ilçesi Yolgören Mahallesi'nde geçtiğimiz Ağustos ayında terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül’ün saldırıya uğradığı yere Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 katlı bir ev yaptırıldı.

    Etiketler: Maçka , son dakika , haberler

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