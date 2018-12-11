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    Anadolu'nun piramitleri keşfedilmeyi bekliyor

    Manisa'nın Salihli ilçesindeki 3 bin yıllık mezar alanı olan Bin Tepe Tümülüsleri UNESCO'nun Dünya Mirası Aday Adayı olarak 5 yıldır beklerken eşsiz güzellikleriyle havadan görüntülendi. Ancak Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Haçlılar tarafından talan edilen tümülüsler şimdi de definecilerin verdiği zararlarla karşı karşıya…

    İHA
    11.12.2018 - 12:10 | Son Güncelleme:
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    Anadolunun piramitleri keşfedilmeyi bekliyorNext

    Manisa'nın Salihli ilçesinde Anadolu'da kurulan en eski medeniyetlerden biri olan Lidya Krallığı'na ait "Bin Tepeler" mevk'iindeki nekropol alanı bazı yönleriyle Mısır Piramitlerine olan benzerliğiyle dikkat çekerken, 3 bin yıllık mezar alanı UNESCO'nun Dünya Mirası Aday Adayı olarak 5 yıldır bekliyor.

    Etiketler: piramit , tümülüs

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