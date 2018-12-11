Anadolu'nun piramitleri keşfedilmeyi bekliyor

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 3 bin yıllık mezar alanı olan Bin Tepe Tümülüsleri UNESCO'nun Dünya Mirası Aday Adayı olarak 5 yıldır beklerken eşsiz güzellikleriyle havadan görüntülendi. Ancak Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Haçlılar tarafından talan edilen tümülüsler şimdi de definecilerin verdiği zararlarla karşı karşıya…
Manisa'nın Salihli ilçesinde Anadolu'da kurulan en eski medeniyetlerden biri olan Lidya Krallığı'na ait "Bin Tepeler" mevk'iindeki nekropol alanı bazı yönleriyle Mısır Piramitlerine olan benzerliğiyle dikkat çekerken, 3 bin yıllık mezar alanı UNESCO'nun Dünya Mirası Aday Adayı olarak 5 yıldır bekliyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.