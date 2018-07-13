Anadolu’nun nazar boncukları

Sıcaklarda serinlemek deyince çoğumuzun aklına hemen deniz geliyor. Oysa göller de çok güzel alternatifler. Etrafında kamp yapabilir, birçok canlıyı bir arada görebilir, çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Yücel Sönmez / ysonmez@hurriyet.com.tr
Sıcaklarda serinlemek deyince çoğumuzun aklına hemen deniz geliyor. Oysa göller de çok güzel alternatifler. Etrafında kamp yapabilir, birçok canlıyı bir arada görebilir, çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.
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