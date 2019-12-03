Anadol'u için vasiyette bulundu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Artvinli İlyas Coşkuner, 40 yıl önce aldığı ve sürekli kullandığı "Anadol" marka aracının satılmaması için çocuklarına vasiyette bulundu.
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Artvin'in Murgul ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki İlyas Coşkuner, 1975 model "Anadol" marka aracına gözü gibi bakıyor.
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Coşkuner, AA muhabirine, klasik araba tutkunu birisi olarak yerli otomobil Anadol'a özel bir ilgisinin olduğunu söyledi.
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Anadol'un ilk ve tek arabası olduğunu anlatan Coşkuner, şunları söyledi:
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"Arabamı çok seviyorum. Çocuklarım arabayı satıp başka araba almam konusunda çok ısrar ediyorlar ama ben arabamı değiştirmedim, değiştirmeyeceğim o benim ilk göz ağrım. Ben Anadol hastasıyım. Arabama evladım gibi bakıyorum. Benim dört çocuğum var, beşinci çocuğum da Anadol'dur. Yağını, suyunu, her şeyiyle kendim ilgileniyorum. Arızalarını kendim yapıyorum. Beni hiç yolda bırakmadı. Arabamdan çok memnunum."
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Anadol marka araba satın almanın çocukluk hayali olduğunu kaydeden Coşkuner, "1979 yılında İstanbul'a giderek o zaman 375 liraya aldım. Maaşımdan biriktirdiğim para yetmeyince eşimin altın zinciri vardı onu sattım. Aracı 40 yıldır kullanıyorum. Allah'a şükür ciddi bir kaza geçirmedim. Suyunu, yağını, lastiklerini kontrol etmeden yola çıkmam." dedi.
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Ölümünden sonra da satılmasını istemiyor
Aracıyla uğraşmaktan zevk aldığını dile getiren Coşkuner, şunları söyledi:
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"Bu benim hobim. Bunu satmayacağım, ölene kadar bende kalacak. Antikacılar çok geldiler güzel de para verip arabamı almak istediler ama ben satmadım. Çocuklarıma da nasihat etmişim, ben öldükten sonra da satmayacaklar hatıra olarak saklayacaklar."
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4 kızının gelin arabası oldu
Arabasını yaptırdığı kapalı garajda muhafaza ettiğini anlatan Coşkuner, bundan dolayı da aracının temiz kaldığını belirtti.
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Eski araba olduğu için aracının antika durumunda olduğunu vurgulayan Coşkuner, "Her gören buna hayran kalıyor. Gelin damat çekimlerinde arabamı fon olarak kullanıyorlar. Komşuların düğünlerinde gelin arabası bile yaptık. Mahalledeki çocukları arkaya bindirip gezdiriyorum çocuklar hem beni seviyorlar hem arabamı seviyorlar. 40 yıldır bu arabayla çok güzel anılarım var, 4 kızıma gelin arabası oldu. O anılar unutulacak gibi değil." diye konuştu.